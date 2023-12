Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam no civil em comunhão total de bens

Erros acontecem, somos humanos e pecadores, estamos longe de sermos perfeitos, mas se você crê no que está escrito, e as palavras que saíram de sua boca ao casar são verdadeiras, não trate seu casamento como um negócio.

Um homem, viver sabendo que é o provedor, pode ter a ilusão de que ele é mais importante do que quem cuida do filho, e se tornar abusivo.

Se eu acredito no casamento, não estaria eu tomando uma decisão de negócios ao me preparar para um plano B em caso de problemas?

A comunhão parcial de bens, separa o que você tinha antes do casamento e o que você tem depois do casamento (que agora é de vocês).

Ao casar, você assina um papel. No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar. Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro?

Maíra e Thiago assumiram seu relacionamento em março deste ano. A confirmação pública do namoro aconteceu cerca de cinco meses após o término do casamento de Maíra e Arthur Aguiar.

Anteriormente, eles já haviam realizado uma cerimônia de casamento em agosto. A celebração contou apenas com a presença de amigos íntimos e familiares do casal, ocorrendo em Amparo, no interior de São Paulo.

