Maíra Cardi diz que Bruna Griphao 'não respeita os limites' de Gabriel

Maíra Cardi opinou sobre o casal Bruna Griphao e Gabriel do BBB23 que já está dando o que falar no início do programa. A coach fitness acredita que a atriz não está dando espaço para o modelo e a chamou de 'invasiva'.

"Não estou assistindo para opinar e sei bem que quem não assiste na íntegra tem uma visão super errada sobre o que de fato é! Mas pelos trechos postados aqui ela parece não respeitar os limites do rapaz, o que fosse ao contrário todos nós diríamos que ele está sendo super abusivo! Porque nós mulheres podemos ser invasivas? Não deveríamos poder né? Nossa cultura sobre respeito precisa ser revisada por um todo, amor e respeito mútuo", escreveu Maíra ao comentar em uma publicação de um perfil de fofoca.

O comentário da ex de Arthur Aguiar, campeão do BBB22, dividiu opiniões nas redes sociais. "A pessoa literalmente organizou um casamento surpresa pra segurar macho e tá falando de "mulheres invasivas", relembrou um internauta. "A Maíra respeitava tanto os limites do Arthur que perdoou todas as traições", alfinetou outro. Porém teve espectador que concorda que os dois são errados no relacionamento. "Ambos são tóxicos. É a combinação perfeita pra dar errado. Espero que essa relação termine no programa mesmo e ambos procurem terapia", opinou outro fã do reality da Globo.