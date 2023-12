Mãe de Viih Tube se revolta com Rodrigo Mussi e expõe ingratidão de ex-BBB

Viviane, mãe de Viih Tube, também saiu em defesa da filha e ficou revoltada com o ex-BBB Rodrigo Mussi, que deu uma indireta para a ex-amiga nas redes sociais após seu nome estar entre os influenciadores que divulgaram a plataforma de jogos online Blaze.

Indignada, ela disse que não é de ficar se pronunciando mas não conseguiu se segurar ao ver que se tratava de Mussi, porque viu a sua filha gastar muito dinheiro e tempo com o rapaz quando ele se acidentou, considerando sua atitude muito ingrata.

"Bom dia, gente! Meu Deus do céu, acabei de ver os stories do Eli [...] e eu tinha que falar sobre isso. Não acreditei no que eu vi do Rodrigo Mussi", começou Viviane, deixando claro que não é de ficar fazendo pronunciamentos, mas desta vez precisava falar, "porque participei de todos os momentos".

"A minha filha dedicou quase 100% do tempo dela para ajudar essa criatura, porque nem posso falar que é ser humano, né, gente? É uma criatura, uma pessoa ingrata desse jeito! E o Eli falou com propriedade", continuou a mãe de Viih Tube, que relembrou o início da amizade da filha com Rodrigo, quando ele sofreu um acidente de carro.

"Poxa, o cara estava em uma situação difícil, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo... Pagamos várias coisas, sim. Se você quiser, Rodrigo, a gente manda a conta aí para você, porque nunca é tarde para pagar as contas... Mas eu falei para Viih: 'Filha, você não vai cobrar esse valor dele? O cara já está bem, voltou ao normal, está trabalhando...'. Ela: 'Não, mãe. Deus me dá em dobro!'. Foi isso o que ela me respondeu".

"Teve um dia que ela tinha um evento para fazer [...] e ela mexeu em toda a agenda dela para conseguir passar duas horas com o Rodrigo [no hospital], porque ele estava sozinho e desamparado", relatou. "Não consigo entender como uma pessoa pode ser tão ingrata assim. O que ela te fez, Rodrigo? Além do bem! Ela deixou todo mundo doido quando você sofreu o acidente, porque ela queria te ajudar pelo carinho que tinha com você [...]. Coloca a mão na sua consciência".