Mãe de Lexa 'surta' após cantora reatar com MC Guimê; vídeo

Em um vídeo, Darlin aparece dando gritos de empolgação e colocando de volta na parede de sua casa um quadro do casal que estava guardado desde o término.

“'Meu coração está explodindo de tanta felicidade, Lexa. Te amo mais que tudo, minha filha! Você merece ser sempre muito feliz ao lado do seu marido que tanto te ama. MC Guimê, o genro do meu coração, o genro que Deus me deu", escreveu ela na legenda do vídeo.

Os dois estavam oficialmente afastados desde que o cantor foi expulso do BBB23 por importunação sexual contra Dania Mendez. Hoje, a cantora anunciou no Instagram a volta do casal.

"Não escondo a minha felicidade de ninguém. Sempre deixei claro que era tudo q meu coração se alegraria em ver, minha filha @lexa e meu genro @mcguime, porque eles sempre se amaram desde o primeiro momento que se viram! A alegria voltou a reinar em nosso lar! Uhulllllll", escreveu ela.

Desde que toda a situação aconteceu, Darlin demonstrou apoio a MC Guimê. Darlin também compartilhou o post de Lexa anunciando a reconciliação.