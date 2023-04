Mãe de Leonardo é enterrada no mesmo túmulo que o filho Leandro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe de Leonardo, Dona Carmem, foi enterrada no final da manhã deste domingo (2), em Goiânia (GO) no mesmo túmulo do filho Leandro e do marido. Antes de fechar o caixão, o cantor sertanejo deu um beijo na testa da mãe, que tinha 85 anos.

