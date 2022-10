Mãe de Cesar Tralli morre em queda de avião em SP

“A Globo se solidariza e oferece todo apoio ao jornalista Cesar Tralli por conta da perda de sua mãe em um acidente aéreo. Nos próximos dias, ele será substituído por Alan Severiano no JH e por Leilane Neubarth no Edição das 18, da GloboNews”, informou a Globo em comunicado.

Edna Tralli, 74, mãe do jornalista Cesar Tralli, morreu neste domingo (10) após o avião em que estava cair na represa Jurumirim, no interior de São Paulo.

