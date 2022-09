Mãe de adolescente morto atropelado por Bruno Krupp pede indenização milionária

“Entendemos que se o Bruno tivesse sido parado lá atrás, quando foi pego em uma blitz e multado, a morte do João não teria acontecido. Entendemos que dirigir em alta velocidade não pode ser só uma sanção administrativa, que a pessoa assume o possível dolo, a possibilidade de matar alguém. Ou que tem que doer ainda mais no bolso. Se a multa do Krupp foi R$ 4 mil, que fosse R$ 400 mil, de acordo com sua realidade social. A legislação precisa punir severamente pessoas como ele, que não respeitam leis, nem a vida”, disse a advogada Luciane Noira ao G1.

O valor foi estabelecido usando como base o que a mãe do adolescente vem gastando desde a morte do filho.

Um dos advogados relatou que a morte do adolescente de 16 anos trouxe para Mariana prejuízos emocionais e materiais. Após a morte do filho, ela ainda não conseguiu ir para casa e faz uso de medicamentos.

Mariana Cardim, mãe de João Gabriel atropelado e morto pelo modelo Bruno Krupp, vai entrar com um pedido de indenização no valor de R$ 1 milhão. Ele já reponde por processo criminal.

