Câmeras de vigilância flagraram ator José Dumont beijando menino de 12 anos na boca

As investigações que apuram se José Dumont estuprou um menino de 12 anos deram início após câmeras de vigilância flagrarem o ator dando um beijo na boca e carícias íntimas com a criança. Segundo o jornal O Globo, o artista já estava sendo investigado por estupro quando foi preso por armazenamento de pornografia infantil.

Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) encontraram durante o cumprimento de mandado de prisão na última quinta (15) um comprovante de depósito no valor de R$ 1 mil para o menino, além de cerca de 240 arquivos de pornografia infantil.

A defesa de José alegou no pedido de habeas corpus, que foi negado no fim de semana, que o ator se considera padrinho do menino de 12 anos. No documento, os advogados afirmam que Dumont conhece os pais da criança há mais de um ano e passou a ajudá-los financeiramente.

O pedido de liberdade não foi acatado no no Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça no último sábado, mas ainda deve ser apreciado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.