Madonna causa com seios de fora durante show em Nova York; veja imagens

Com a pandemia controlada devido à vacinação (duas doses completas) avançada, Nova York reabriu a balada “The Boom Boom Room”, que acontece no topo do hotel Standard High Line, e Madonna roubou a cena.

A surra de beleza da Madonna pic.twitter.com/VkgyEKjKaX — (@bipolar_meiga) June 25, 2021

A cantora de 62 anos usou um figurino transparente, que deixou seus seios à mostra. Além de fazer uma performance energética, a diva ainda dançou com o público no meio da pista, mas com um figurino escondendo os seios.

caras tá DIFÍCIL ver esses vídeos da madonna fritando num rolê em nova yorkpic.twitter.com/kCTfdYSa6H — igor soares (@igorsooares) June 25, 2021

Ela fez fotos com alguns dos fãs, e uma selfie chegou a ser leiloada por US$ 10 mil [cerca de R$ 50 mil], cujo valor será destinado à organização de apoio a jovens da comunidade LGBTQIA+, do Hetrick Martin Institute.