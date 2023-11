Lula sai em defesa de Dino, calor ameaça inflação e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula sai em defesa de Dino, calor ameaça inflação, Israel diz achar armas do Hamas em hospital de Gaza e outras notícias para começar esta quinta-feira (16).

GOVERNO LULA

Lula sai em defesa de Dino e diz que ministro é alvo de 'absurdos ataques'. Presidente diz que ministro cotado ao STF é vítima de 'disparatada mentira' no caso de visita de mulher de suposto líder do CV.

VIOLÊNCIA

Quem é Tio Patinhas, líder de facção casado com mulher recebida no Ministério da Justiça. Luciane Barbosa Farias se reuniu no primeiro semestre com membros da pasta comandada por Flávio Dino.

MERCADO

Governo Lula dificulta trabalho nos feriados no comércio e favorece sindicatos; setor reage. Autorização deverá estar em convenção coletiva da categoria, diz nova regra do Ministério do Trabalho e Emprego.

MERCADO

Haddad ganha força para revisar meta em março, e ala do governo propõe plano para blindar obras. Proposta prevê uso de restos a pagar para garantir investimentos até março, quando compromisso fiscal seria reavaliado.

INFLAÇÃO

Calor começa a impactar inflação e ameaça preço de alimentos e tarifa de energia. Altas temperaturas trazem riscos para lavouras e elevam consumo de eletricidade.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Travas para mobilização e medo pós-8/1 esvaziam atos no 15/11 um ano após boom em quartéis. Bolsonaristas voltam às ruas em manifestações sob impacto das punições do STF e do forte calor.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel invade hospital e diz encontrar armas do Hamas. Exército divulga imagens de armamento e centro de comando, o que os palestinos negam; OMS vê situação inaceitável.

CHUVA

São Paulo tem alagamentos, chuva de granizo e falta de energia após dias secos. Paulistanos relatam apagão nesta quarta (15); Enel afirma que rajadas de vento de 55 km/h afetaram parte da área de concessão da distribuidora.

JUSTIÇA

Justiça de SC condena jornalista do caso Mariana Ferrer a prisão em regime aberto. Juíza também determina R$ 400 mil em reparações por difamação; decisão fere liberdade de imprensa, diz associação.

CELEBRIDADES

Filha de Glória Pires rebate críticas por mostrar mansões da família: 'Somos ricos mesmo'. Antonia Morais afirma que dinheiro é fruto de muito trabalho dos pais e aconselha as pessoas a terem mais leveza e 'curtirem um pouco mais a vida'.

TURISMO

Carioca viaja rumo ao Alasca com cadela a bordo de um Fusca 74. Com a beagle Stella, meta é percorrer a América; viagem começou há cinco meses, com previsão de término em 2025.