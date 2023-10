Luísa Sonza se irrita com pergunta de Poliana Abrita sobre racismo no Fantástico

Irritada, a cantora disse: “Que bom! Mas foi isso. Eu não falo mais sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto delicado, é um assunto que envolve outra pessoa, e o combinado com essa outra pessoa é da gente deixar, não falar sobre isso. E eu respeito isso, acima de tudo. Eu tenho muito cuidado de falar, muita cautela em como falar sobre esse assunto. Eu falo no meu documentário, de uma maneira mais clara, sobre tudo isso. É um assunto super importante, que tem que ser levado a sério, debatido e é isso”.

“Foi um processo de danos morais que aconteceu em 2020. E isso [o acordo] foi antes, pra mim foi encerrado antes [de sua participação no Mais Você]. Essa notícia não tem a ver [com a leitura da carta]”, disse a cantora.

Poliana questionou Luísa sobre o fato de ter exposto a traição de Chico Moedas a Ana Maria Braga no Mais Você, na mesma manhã em que saiu a notícia sobre o arquivamento do processo de danos morais por injúria racial.

Vazou o trecho da entrevista de Luísa Sonza a Poliana Abrita, da TV Globo, dias antes da conversa ir ao ar no “Fantástico”. Nele, é possível ver que a cantora é pega de surpresa com uma pergunta sobre o caso em que foi acusada de racismo, e demonstra irritação ao respondê-la.

