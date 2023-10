Ex de Éder Militão reata com ex-marido; Neymar foi ‘pivô’ da separação

Cássia Lourenço, ex-namorada de Éder Militão, assumiu que reatou o relacionamento com o ex-marido, Rafael Corrêa.

“Ame quem te ama, dê valor a quem te dá, você pode até cair por um momento, mas pode ter certeza que irá se levantar”, escreveu ela na legenda de uma foto do casal aos beijos.



Neymar “pivô” do fim do casamento — Os dois namoraram por 1 ano e se casaram em dezembro de 2021. A loira não tinha qualquer tipo de relação com nenhum jogador de futebol, até que Neymar começou a segui-la e a interagir com ela no Instagram. Essa aproximação da estudante com Neymar fez com que o casamento chegasse ao fim.

Após as mensagens, Cássia marcou presença em festas de Réveillon de Neymar em 2022. Militão também foi apresentado para a loira na ocasião.

Militão e Cássia terminaram o namoro em agosto, mas depois se reaproximaram e a loira chegou a viajar para Madrid, onde o jogador mora. Apesar disso, a estudante de Moda negou que tenha voltado com o atleta.

Segundo o perfil de fofocas Segue a Cami, ela estava tentando a reconciliação com o ex-marido enquanto ainda estava com Militão. Segundo o perfil de fofocas ’Segue a Cami’, o jogador bloqueou a loira no Instagram quando percebeu que ela estava em Goiânia, cidade do empresário.