Luísa Sonza rebate acusação de ‘pacto com Diabo’ em clipe

Luísa Sonza participou, ao lado do namorado Chico Moedas, do PodDelas nesta sexta-feira (18) e rebateu as acusações de ter feito um ‘pacto com o Diabo’.

A teoria da conspiração teve início por conta do clipe de Campo de Morango. A esposa do sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues, chegou a alegar que o clipe fazia referência ao aborto por ter sido divulgado também no “dia da gestante”.

"A gente sabia que teria esse hate todo quando escolhi que esse seria o single. Mas, o clipe não é sobre aborto. Não tem nada a ver", disse a cantora.

"Eu fiquei surpresa como os crentes conhecem tanto disso para falar que eu fiz, mas não, isso também é mentira", completou ela, afirmando que alguns dos que criaram esses boatos sabem mais sobre rituais do que ela, a quem acusam ter feito os mesmos

O álbum Escândalo Íntimo será lançado no próximo dia 28. "O álbum fala sobre boicote, saúde mental, relacionamento abusivo comigo mesma, eu saia da terapia e ia fazer o álbum. Fico com medo de explicar, dentro da música eu consigo me explicar melhor, eu me sinto mais confortável, em cima do palco, eu me sinto livre e entendida", disse a cantora.