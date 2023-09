Luísa Sonza posta frase enigmática sobre morte e preocupa fãs

Após rumores de que Luísa Sonza estaria vivendo uma crise no relacionamento com Chico Moedas, a equipe da cantora se pronunciou negando qualquer desentendimento e afirmando que a loira estaria viajando com o amado.

No Twitter a cantora deixou os fãs preocupados com uma frase enigmática: "Hoje me deu medo da vida". Em seguida ela compartilhou um vídeo onde vemos a escritora Clarice Lispector (1920-1977) que diz: "Seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse".

Os internautas reagiram sem entender a situação: "Estou preocupada. Luísa, não faz assim", publicou uma seguidora. "Meu Deus, Luísa, setembro amarelo e você compartilhando apologia a isso. Bem desnecessário", disse outro.