Danni Suzuki consola mãe de Rico Tavares em velório do maquiador

Rico estava a caminho de um trabalho com a atriz Letícia Spiller, de quem também era amigo pessoal. Após ser dado como desaparecido, ele foi encontrado internado em estado gravíssimo no hospital, vítima de atropelamento, e faleceu na sexta-feira (15).

Danni Suzuki confortou a mãe de Rico Tavares no velório do maquiador neste sábado (16) no Memorial Campo da Paz, e Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

