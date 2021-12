Luísa Sonza é clicada em show de Vitão e tenta sair sem ser vista

A cantora evitou ser fotografada e ao sair da apresentação, usou um moletom cobrindo o rosto com um capuz. No entanto, os cabelos loiros e parte do rosto da cantora ficaram à mostra.

Luísa Sonza apareceu no show do ex-namorado, Vitão, nesta sexta-feira (2), e embora tenha tentado, não passou despercebida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.