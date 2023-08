Luísa Sonza é acusada de plágio no novo álbum: 'Foi descarada'

No Twitter, um internauta publicou a comparação da faixa "Iguaria", recém-lançada, com a música "Solamento", da Banda Tuyo, divulgada há 5 anos. Segundo a analise do usuario, a o suposto plágio estaria ligado ao ritmo da música.

A cantora Luísa Sonza entrou para lista de assuntos mais comentado das redes sociais na última terça-feira (29) após o lançamento do álbum 'Escândalo Íntimo'. No entanto, apesar dos elogios, internautas apontaram um suposto plágio em uma das músicas.

