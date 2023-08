Luísa Sonza anuncia feat com Demi Lovato em novo álbum 'Penhasco 2'

BLOCO C FAIXA 17: Penhasco2 feat. @ddlovato Escândalo Íntimo, dia 29/08, às 21h em todas as plataformas. Faça o pre-save! pic.twitter.com/X5cC7cXu03

Demi se apresentará no festival The Town no dia 2 de setembro, já Luísa no dia 3.

"BLOCO C FAIXA 17: Penhasco2 feat. Demi Lovato. Escândalo Íntimo, dia 29/08, às 21h em todas as plataformas. Faça o pré-save!", escreveu Luísa em suas redes sociais.

