Luisa Mell entra com medida protetiva de urgência contra o ex-marido, diz Leo Dias

Luisa Mell entrou com uma medida protetiva contra o ex-marido Gilberto Zaborowsky em setembro, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

De acordo com a publicação, a medida é baseada na Lei Maria da Penha e com ela, o empresário teria ficado proibido a chegar a menos de 500 metros de distância da ex, além de ter sido proibido de manter contato com Luisa e a ex-sogra, e frequentar locais que façam parte da rotina da ex-mulher.

Entre as proibições estão ainda fazer ou comentar postagens envolvendo Luisa e seus familiares, acessar o celular, nuvem de dados e redes sociais da ativista. Ele só pode visitar o filho do casal, Enzo, na presença de uma terceira pessoa indicada por ela.

Luísa Mell ainda não falou abertamente sobre o fim do casamento em julho, sob rumores de traições por parte dele.

Posteriormente, veio à tona uma situação chocante em que no final de 2020 Luísa teria sido submetida, enquanto estava dopada, a uma lipoaspiração nas axilas, e ao acordar foi informada pelo médico que o marido “autorizou” o procedimento.

Luísa chegou a fazer desabafos pesados sobre o assunto, afirmando que ficou depressiva. "Eu só penso em morrer nos últimos tempos. Deus me livre! Mas eu tenho filhos, eu tenho meus bichos, mas eu não quero viver assim”.

“Como perdoar se a dor ainda é viva? Tive o ano mais triste da minha vida. Ainda estou lutando para sobreviver ao horror que me fizeram. Como vou conseguir perdoar se ainda dói tanto? Se ainda choro quando me olho? Destruíram meu amor próprio porque eles achavam que eu podia ficar melhor. Faz nove meses que vou em médicos tentando achar uma solução, como vou conseguir perdoar?“, disse na época.