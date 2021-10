Globo faz corte radical de 80% no salário de Galvão Bueno; veja quanto ficou

Além de ser um dos nomes mais reconhecidos da TV brasileira, Galvão é dono de uma vinícola localizada no Rio Grande do Sul.

Ainda conforme a publicação, Galvão está bem insatisfeito com a redução. O narrador está na emissora há 40 anos, tendo participado de 10 copas do mundo e narrado vitórias de Ayrton Senna na F1 e Popó no boxe.

Em meio a cortes em todas as áreas, a TV Globo manteve o contrato com Galvão Bueno, mas para permanecer na casa o narrador precisou aceitar um corte significativo em seu salário - que, obviamente, continua exorbitante, mas muito menor que antes.

