Ludmilla reúne Megan Thee Stallion, Rita Ora e Pabllo Vittar em festa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após se apresentar no Rock in Rio na noite de ontem, Ludmilla, de 27 anos, fez um after em sua casa para comemorar o show no festival de música. A cantora reuniu atrações do evento, como Megan Thee Stallion, Rita Ora e Pabllo Vittar.

Com a camisa da seleção brasileira, figurino do show da cantora no Palco Sunset, Ludmilla chegou em casa ao lado da mulher, a dançarina Brunna Gonçalves.

"Eu estou em êxtase. O que foi esse show? Amanhã eu venho comentar sobre o show, porque agora eu cheguei no meu after. Meus vizinhos que eu esqueci de convidar brotam no meu after. Hoje eu vou ter que comemorar", disse ela.

A cantora posou para fotos ao lado de Rita e Pabllo, mostrou Megan rebolando até o chão ao som de funk e a família se divertindo do lado das atrações internacionais do Rock in Rio.O último dia do festival foi composto por atrações femininas. Com todos os gêneros musicais, o evento reuniu Dua Lipa, Ivete Sangalo, Megan Thee Stallion, Rita Ora, Ludmilla, Macy Gray e Liniker.