Ludmilla faz festa para avó com música ao vivo, aglomeração e garçons

O Rio de Janeiro atingiu no dia da festa dada por Ludmilla, a triste marca de 40 mil mortes por Covid-19. A pandemia vem registrando nas últimas semanas a sua pior fase no Brasil, com o avanço das variantes e a lentidão na vacinação, com cerca de 11,49% de brasileiros vacinados.

Ludmilla compartilhou um vídeo mostrando como foi a festa de aniversário que deu para a avó, de 63 anos, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, ontem (14).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.