Ludmilla detona atitudes de Rodrigo com Brunna no BBB 22: 'macho bobão'

Ludmilla falou no programa do 'Encontro' sobre a participação de Brunna Gonçalves, sua esposa, no BBB 22. A funkeira confessou ainda não gostar das atitudes de Rodrigo.

O brother foi criticado nas redes sociais depois de chamar a dançarina de "amiga da Ludmilla".

"Me incomodou o fato do Rodrigo ficar perguntando pra ela, eu já vi mais de 6 vídeos dele perguntando pra ela se ela é casada. E eu tenho certeza que se ela fosse casada com um homem, ele não estaria indagando ela todo o tempo, não acreditando que ela é casada com uma mulher. Eu não estou gostando dessa parte. Ele já sabe, a menina já falou milhões de vezes que é casada com mulher e ele toda hora fica perguntando, tipo aqueles machos bobões", disparou a cantora.

Ludmilla também elogiou a amada no confinamento. "Eu me surpreendi com a visão que ela tem sobre o jogo. Tudo o que ela fala é o que realmente está acontecendo. Ela sempre foi uma grande fã do BBB e ela tá aplicando isso no jogo".