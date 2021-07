Luciano Szafir grava vídeo chorando do hospital: ‘mostrar que estou vivo’

Sasha Meneghel chegou a antecipar sua volta ao Brasil, da lua de mel onde estava com o marido, para acompanhar a situação do pai.

Luciano Szafir publicou neste domingo (11) um vídeo direto do hospital, surpreendendo os fãs. O ator de 52 anos está internado desde 22 de junho com Covid-19, e foi transferido para a UTI de outro hospital após precisar passar por uma cirurgia devido às complicações da doença.

