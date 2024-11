Luciano Szafir diz que personagem gerou atritos nos bastidores de O Clone

“Começou um pequeno atrito ali. Não podia mudar a novela. A novela foi escrita para [a Jade] terminar com o personagem do Murilo Benício”, explicou Szafir em conversa no podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Ele destacou que Zein era um cavalheiro, sensível e que entendia Jade, o que conquistou o público e gerou cortes em cenas do personagem.

Luciano Szafir revelou que o sucesso de seu personagem Zein, em O Clone, gerou atritos nos bastidores da novela. O ator contou que uma enquete no Domingão do Faustão mostrou que o público queria Jade, vivida por Giovanna Antonelli, ao lado de Zein, superando os protagonistas Lucas e Léo, interpretados por Murilo Benício.

