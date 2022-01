Luciano rebate críticas de Jade Picon sobre 'sede' por fama: 'contraditória'

O Luciano comentou no Mais Você sobre as falas da Jade, em relação à ele querer ser famoso #BBB22 pic.twitter.com/jeozOrv86D

Luciano esteve no programa 'Mais Você' na manhã desta quarta-feira (26) após ser eliminado do BBB 22. Dentre os assuntos comentados, o ex-brother rebateu críticas de Jade Picon sobre a insistência do dançarino em se tornar famoso.

