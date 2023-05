Luciana Gimenez seguirá internada e cancela gravação do SuperPop

No início do ano, Luciana sofreu um acidente enquanto andava de esqui e quebrou a perna. Ela passou por uma cirurgia nos Estados Unidos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Luciana Gimenez seguirá internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigações mais detalhadas das dores que vêm sentindo nas costas. As gravações desta quarta (17) do programa SuperPop, que ela comanda na Rede TV!, foram canceladas.

