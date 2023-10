Luciana Gimenez diz ter recebido proposta de R$ 6 milhões para expor Mick Jagger

Luciana Gimenez revelou em entrevista ao ‘Poc Cast’ ter recebido uma proposta de R$ 6 milhões para expor o caso com o Mick Jagger, pai de seu primogênito Lucas Jagger.

A apresentadora contou que um veículo de imprensa foi quem ofereceu o valor. “Eles queriam que eu falasse do pai do Lucas... Mas [eu não faria isso] por dinheiro nenhum, pudesse oferecer... Na época, eu não tinha onde morar, me ofereceram um milhão de libras, para falar do pai do Lucas.. Eu morava num apartamento, [colocaram] por debaixo da porta... Eles tentavam tudo, grampearam meu telefone, e eles arrumaram meu endereço, e eles colocaram essa proposta de um milhão de libras [por debaixo da porta], mas eu tinha que contar história do pai do meu filho... Por dinheiro nenhum eu faço isso”, contou.

Luciana disse que não gostaria de ser exposta por algum ex-namorado e que por isso nunca contou sobre o cantor. “Eu me coloco muito no lugar do outro, fico pensando 'eu ia odiar que um namorado meu fosse para a internet falar de mim'. Então não vou fazer com o outro o que não quero que façam comigo. Não é uma coisa confortável”.