Luccas Neto testa positivo para Covid-19 três dias após nascimento do filho

Luccas Neto testou positivo para Covid-19 e lamentou ter contraído a doença três dias após o nascimento do filho. O youtuber desabafou sobre o assunto, nesta segunda (16), em seu perfil do Instagram.

"O mundo da magia e da fantasia também tem seus dias ruins. Testei positivo pro COVID. Cara, tem noção? Com meu filho recém-nascido em casa, com minha avó de 93 anos... Eu estou bem, em breve volto com mais informações", escreveu na publicação.

O nascimento de Luke, fruto do relacionamento do youtuber com Jéssica Diehl, foi anunciado na última sexta-feira. A chegada do recém-nascido também foi celebrada por Felipe Netto, irmão de Luccas.