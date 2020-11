Lucas Selfie entrega o que combinou com Mirella e leva puxão de orelha

Lucas Maciel revelou o que havia combinado com Mirella após saída do peão de A Fazenda. No programa 'Hora do Faro', o jovem de 26 anos foi questionado por Leo Dias sobre o acordo com a funkeira e Lipe, ele até levou um puxão de orelha de Rodrigo Faro.

"Não é a primeira vez que a Mirella faz isso, eu queria que você fosse muito sincero, porque teve um acordo. Qual foi esse acordo? O que você tinha que fazer aqui fora para sinalizar para ela?", perguntou o jornalista.

"Tiveram duas conversas com ela, eu deduzo que seja uma das duas.Eu disse que se eu pudesse eu contaria onde estava a lata de leite condensado. Depois na sala teve uma outra conversa, ela disse: 'Não esquece do carro do tomate", explicou Selfie. E continuou: "Pelo que eu entendi, agora vendo esse vídeo, foi tipo 'se você sair e puder dar um sinal, mande um carro (de som) pra gente".

Ao vivo, Rodrigo Faro deu uma bronca no rapaz. "Em um jogo como a A Fazenda isso é absolutamente proibido. Você não acha que é uma atitude errada combinarem esse tipo de coisa?".

"Eu não combinei, ela me pediu. Eu não falei que ia fazer, até por que eu não ia me prejudicar pra ajudar", argumentou o peão ao se defender.