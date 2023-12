Lucas Souza processa Cariúcha em mil reais e ex-peoa zomba: 'te faço um pix'

No Instagram, a terceira eliminada do reality se mostrou incrédula com o valor pedido, e disse que chegou a questionar os advogados se eles não estavam lendo errado e se não seria R$ 1 milhão. Mas ao confirmar que o valor era, de fato, mil reais, ela sugeriu que Lucas passasse o seu pix para ela depositar a quantia, já que seria menos despendioso do que gastar gasolina para ir às audiências.

AGORA: Cariúcha se pronuncia sobre o processo que Lucas moveu contra ela e diz que vai fazer o pix para o ex-peão, pois não vai pra justiça se não vai gastar muita gasolina do carro. A peoa ainda disse que ele vai ser ver com ela na final. pic.twitter.com/SqzptaqiJ6

