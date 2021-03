Lucas Penteado fala sobre brothers contra Juliette no BBB21: ‘pra quê?’

Na época, Sarah, Gil e Juliette ainda estavam bem próximos. Lucas ficou com Gil na festa antes da sua desistência do programa, e também foi defendido por Sarah na primeira semana, mas o brother esteve mais próximo de Juliette no tempo em que passou confinado, tendo sido acolhido pela sister.

Depois de desistir do BBB21, Lucas participou do “Altas Horas” e por lá declarou torcida a Juliette Freire.

Lucas Penteado, que desistiu do BBB 21 após dias sendo alvo dos brothers, se pronunciou sobre a situação que Juliette anda enfrentando no programa atualmente.

