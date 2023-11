Lucas diz que é perseguido por Cezar Black: 'Não fiz nada para ele'

Nesta semana, Lucas foi indicado direto por Black para o terceiro banquinho por meio do poder branco. Lucas: "Eu não fiz nada para esse menino! Doideira, uma perseguição. Nem discutir com ele eu discuti." Lucas: "Se eu for discutir, discuto por motivos plausíveis. Discuti com a Alicia por conta da irresponsabilidade que ela falou. Ela é uma pessoa inconsequente e imatura, então vou lá e discuto." Jaquelline: "Na semana passada, ele te colocou [na roça] dançando. Hoje ele te colocou se achando."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.