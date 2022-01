Lucas diz que é contra o desarmamento e conversa é 'cortada' no BBB 22

Lucas conversando sobre desarmamento com Slovenia, tiraram a câmera deles e colocaram a câmera cozinha no quarto grunge. Tema proibido? #bbb22 #bbb

Para alguns internautas o integrante do grupo 'Pipoca' não deixou claro seu posicionamento. Os fãs do reality também comentaram que a câmera 'cortou' para outro cômodo da casa quando os brothers falavam sobre o assunto polêmico.

