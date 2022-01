Clínica de estética de Virginia Fonseca se envolve em polêmica

A clínica estética da influencer Virginia Fonseca, SKVi Aesthetic, se envolveu em uma polêmica. O perfil do local foi acusado de pegar e editar fotos de procedimentos realizados por uma cirurgiã dentista como se fossem da clínica. “Mais uma vez, dessa vez o Instagram de uma clínica, postou casos meus como se fossem deles. Solicitei a remoção e me ignoraram... Um completo absurdo, além de propaganda enganosa, é falta de respeito com os meus pacientes”, escreveu a dra Daniela Claudino em suas redes sociais. Após a repercussão do caso, a clinica da esposa do cantor Zé Felipe apagou as fotos. A cirurgiã dentista voltou a se manifestar e disse que eles já haviam pedido desculpas pelo ocorrido.

