Luana Piovani faz desabafo após descobrir que filho pesquisava por fuzis na internet

Luana Piovani abriu uma live no Instagram para falar sobre seu filho Dom, de 11 anos. A atriz descobriu que o menino - fruto do seu relacionamento com Pedro Scooby - pesquisava por fuzis na internet.

"Tenho um aplicativo que controla o que eles olham na internet. Fui ver o que Dom estava pesquisando e vi que ele buscava sobre fuzil. Fui falar com o Dom, ele disse que é porque ele joga um jogo de matar e chegou um momento do jogo que ele precisasse sugerir algo que causasse dano", contou.

Luana desabafou sobre o primogênito ter ganhado um computador com o jogo. "Dei Fortnite para os meus filhos? Não! O Dom tem um computador que ele ganhou e tem esse jogo no computador. Tentei dar um laptop para ele, mas a minha guerra já estava perdida uma vez que meu filho já havia ganhando essa merda. E meu filho menor ganhou um Nintendo que joga Fortnite. Esse consigo controlar mais fácil, mas o computador do Dom não, porque ele usa na escola também", lamentou