Luana Piovani expõe conversa com Pedro Scooby: ‘todo mundo vai saber’

A briga pública de Luana Piovani e Pedro Scooby ganhou mais um capítulo. Após o surfista rebater a atriz sobre a pensão dos filhos, ela expôs uma conversa onde cobra o dinheiro e se mostra revoltada com as atitudes do ex-BBB.

“Respondi pra você e não fui procurada pela advogada. O que é conversar civilizadamente? Vai me pagar o que falta dos 50% das despesas das crianças ou vai continuar ‘oleado na praça’?", escreveu a atriz.

Em outro trecho Scooby pergunta se pode ligar para Piovani. "Não tenho mais papo fofo contigo. Teu cartaz, tua festinha acabaram. Agora tudo escrito. E tudo mundo vai saber quem você é. O que faz e permite. E o quanto miserável e ingrato você é", dispara.

Ele não retruca e parece não se importar com a ir da ex. Na mensagem, o surfista diz que quer deixar tudo formalizado (pensão). "Deixa de bancar o esperto que você sabe que não preciso do seu porco dinheiro. Paguei suas conta até ontem, ingrato. Pensa pelo menos uma vez nos seus filhos", esbraveja a atriz.

Os três filhos do ex-casal estão com o pai no Brasil.