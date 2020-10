Luan Santana e Jade têm noivado estremecido e cantora é apontada como pivô

Parece que o relacionamento de Luan Santana com a noiva Jade Magalhães anda estremecido e já se tem um motivo. A informação é da colunista Keila Jimenez, do R7.

Segundo ela, o afastamento ocorreu após o sertanejo lançar uma parceria com Giulia Be. No clipe os artistas surgem em um clima bem intimista.

Além dos dois não usarem mais aliança outro fator contribui para o aumento das especulações, de acordo com a publicação. O casal não tem aparecido juntos nas redes sociais. A última foto que Jade tem com Luan Santana publicado no Instagram é do dia 12 de junho, dia dos namorados.

A colunista relata também que Jade costuma curtir as postagens de Giulia Be antes da parceria dos dois e, agora, não segue mais a loira.

Em nota, a assessoria do cantor negou o rompimento do casal.