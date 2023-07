Livro de ator da Turma da Mônica com fetiche em cocô é o mais vendido

Após ter sido exposto nas redes sociais por conta do seu fetiche com fezes, Gustavo Scat --que é mais conhecido como o ator Fernando Mais, teve uma surpresa em meio a enxurrada de críticas: seu livro sobre o tema "Quero Scat - O sexo com cocô, mijo e peidos: Versão para fãs" se tornou o mais vendido na Amazon na categoria Erótico.

A confusão com Fernando começou neste final de semana, em que internautas descobriram que a real identidade de Gustavo Scat é o ator Fernando Mais, visto no filme de A Turma da Mônica como o personagem Zecão.

Desde então, o nome do ator foi parar nos trending topics do Twitter e até Felipe Neto se pronunciou sobre o asusnto para zombá-lo da preferência sexual. Porém, horas mais tarde, o empresário optou por pedir desculpas públicas ao rapaz pela exposição. Pois, por conta do seu comentário, o livro de Gustavo Scat foi denunciado da plataforma da Amazon.

"A vida inteira dele tá ameaçada. A carreira, tudo que ele construiu.Na hora do choque, a gente twitta impulsivamente e não pensa no que pode causar. E o fetiche dele, por mais que pra gente possa ser repugnante, não tem nada de ilegal. E pelo visto é compartilhado por milhões de pessoas", disse o comunicador.

"Só quero pedir uma coisa a quem me segue… Que demonstre um pouco de empatia com a vida de alguém que realmente não cometeu crime nenhum e que pode ter sua vida inteiramente arruinada", prosseguiu Felipe.

"Zoar e até criticar o fetiche é uma coisa, eu defendo q não há nada no mundo imune a isso. Nem religião, nem política, nem futebol, muito menos fetiche. Mas precisamos lembrar que é um ser humano, alguém que tem uma carreira e uma vida. Força pra ele. Apaguei meus tweets. Sigamos em frente", finalizou.