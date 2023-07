Brunna Gonçalves alfineta famosos após Numanice: 'Não posta 1 Stories'

A ex-BBB Brunna Gonçalves publicou uma indireta para os famosos que estiveram presente na noite do último sábado (8), quando foi realizado o evento 'Numanice' que contou com mais de 60 mil pessoas, no estádio do Engenhão.

Através do perfil no Threads, Brunna alfinetou: "Rindo muito desse povo que se acaba no Numanice, até na fila do after fica, mas não posta 1 stories do show para não deitar para Ludmilla hahahahahaha".

Alguns internautas teorizaram sobre para quem seria a indireta. "A Jade que mês passado estava viajando com a Anitta e agora estava lá se acabando no palco e não postou um stories", apontou uma internauta. "É obrigado, agora? Fiscal de Stories", criticou outro internauta.

Entre os famosos que curtiram a noite de show estão Bruna Marquezine, Giovanna Lancelotti, Jade Picon, Nicolas Prattes, David Brazil, Jhonatan Azevedo, Gabriel Fop, Sarah Aline, Gabriel Santana, Vini Jr., Aghata Moreira e Rodrigo Simas, Gui Araújo e Tilia.