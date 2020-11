Lívia Andrade é diagnosticada com Covid-19 mesmo após exames negativos

Lívia Andrade está com o novo coronavírus. A apresentadora fez exames em um hospital de São Paulo, após se sentir mal e fez um alerta aos seguidores. A apresentadora explicou que todas as semanas costuma fazer os testes, que vinham dando negativo. No entanto, ela se sentiu mal e fez novos exames, que mais uma vez resultaram negativo. O médico, então, pediu uma tomografia do tórax, e concluiu que Lívia está infectada:

"Todos os resultados dos meus exames deram negativo. Então, eu não estou com Covid-19, certo? Errado, muito errado, porque eu estou com Covid. Sextou com 's' de se fu... Agora é a minha vez", disse.

"Eu faço teste toda semana por causa do festival VillaMix e deu tudo negativo. Nesta semana, eu não tava bem, decidi refazer todos os exames, em laboratórios diferentes, fui pra hospital ontem, hoje, fiz nesses laboratórios também", continuou.

"Imagina se eu vou amanhã gravar com esse monte de exame negativo? Complicado, então, vocês tomem cuidado, porque o bicho tá pegando. Só tô contando aqui pra vocês porque amanhã não vou estar no programa e vocês iam ficar perguntando". "[...] Fiquem tranquilos, tá tudo bem. Vocês sabem que eu odeio esse negócio de drama, de ficar falando que estou doente, de ficar postando fotinha em hospital. Enfim, só estou falando para vocês tomarem cuidado também porque parece que a coisa tá bem pior do no começo, pelo menos eu acho".

"O hospital que eu tava, começa com 's' aqui em São Paulo, tava lotado, não tinha mais leito, então, tomem cuidado. Tá tudo bem [comigo]", apontou.