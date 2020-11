Leda Nagle recebe alta de internação por Covid-19

Leda Nagle comemorou a alta hospitalar que recebeu após dias internada com Covid-19. A jornalista de 69 anos, mãe de Duda Nagle, agradeceu aos seguidores no Instagram pelas orações e carinho que recebeu durante o período, além de mostrar que teve uma atitude positiva durante a doença:

"Muito importante manter em alta a esperança é a positividade. Estamos melhorando graças a Deus, a muitos medicamentos, aos cuidados do @zeballos59 , @ailsongomes369 Dr.Morita, @hosp_einstein e ao amor e dedicação do melhor enfermeiro do mundo meu querido @dudanagle . Obrigada", escreveu.

Antes disso, Leda postou uma foto ao lado do filho, Duda, da nora, Sabrina Sato e da neta, Zoe. Zoe: "Uma alegria voltar pra casa. Outra alegria ter este amor todo! Obrigada @dudanagle @sabrinasato e Bela Zoe. Vocês são tudo!".

Duda Nagle noticiou que a mãe estava internada no último domingo (22). Duda e Sabrina também receberam resultado positivo para coronavírus no dia 9 de novembro.

O pai de Sabrina Sato, Omar Rahal, segue internado, mas já recebeu alta da UTI.