Live de Barões da Pisadinha e Xand Avião promete agitar esta sexta; confira

Xand Avião e Barões da Pisadinha decidiram fazer uma live juntos e prometem muita diversão para esta sexta-feira (23). Além deles, KLB, Teresa Cristina e Rogério Flausino também vão matar a saudade dos fãs com transmissão ao vivo de shows.

Outra novidade é o Rio Montreux Jazz Festival que começa nesta sexta (23) com shows de João Donato e Macy Gray. A edição on-line vai até domingo (25) com shows transmitidos do Rio de Janeiro, Los Angeles e Nova York.

Confira os horários (conforme o horário de Brasília):

Rio Montreux Jazz Festival com Macy Gray, João Donato e outros

Simoninha (#EmCasaComSesc) - 19h

Rogério Flausino e Sideral: Especial Cazuza - 20h

Teresa Cristina - 20h

Xand Avião e Barões da Pisadinha - 21h

KLB - 21h30