Internado com Covid-19, MC Marcinho recebe alta do CTI

O funkeiro MC Marcinho, de 42 anos, recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) nesta quinta-feira (22) após complicações no pulmão em decorrência da Covid-19. Ele teve 80% do pulmão comprometido e passou 11 dias internado.

Nas redes sociais, o cantor agradeceu os fãs pelas orações e fez um alerta sobre a gravidade da doença. "Queria agradecer as orações daqueles que têm orado por mim. Saí do CTI e vim para o leito. Foram 11 dias difíceis, não foi brincadeira. Essa doença é agressiva e mata. Cuidem-se. Que essa vacina possa chegar o mais rápido possível".

De acordo com o IG, Marcinho não precisou ser intubado.