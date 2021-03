Lilian Cabral vira pivô de briga nos bastidores da Globo

Fontes dizem que João Manuel escreveu um personagem especialmente para Lilian, mas a atriz também está tentada com o convite para “Pantanal” já que o personagem seria diferente do que ela tem interpretado nos últimos tempos.

De acordo com o site Na Telinha, Lilian estava reservada para um papel em “Olho no Olho”, de João Manuel Carneiro, prevista para 2022, mas a direção da novela “Pantanal” tem insistido em ter Lilian na trama.

