Lexa curte tuíte que detona indireta de Guimê e relembra assédio no BBB

Para quem não sabe, Guimê gravou um vídeo enigmático falando sobre ‘receber o troco’ antes mesmo de pagar. Isso tudo após a colunista Fábia Oliveira revelar que ele teria recebido um vídeo comprometedor da cantora, descobrindo que ela teria o traído antes do ocorrido no BBB23.

“P*ta que pariu, tem que ter muita coragem pra meter uma marra dessa depois do papelão que fez em rede nacional”, diz o post, criticando o fato de MC Guimê ainda ter lançado indiretas à cantora no Instagram.

Em meio a uma troca de alfinetadas com o ex-marido, MC Guimê, Lexa curtiu neste sábado (23) um tuíte de uma internauta que relembrou o assédio que o cantor praticou contra a mexicana Dania Mendez no BBB23.

