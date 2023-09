Gabriel O Pensador faz aparição rara com namorada 26 anos mais nova

Gabriel O Pensador fez uma rara aparição com a namorada, Gabriela Vicente, no show do cantor Zé Ramalho no Rio de Janeiro.

O cantor de 48 anos é 26 anos mais velho que a amada, que tem 26 aninhos. Discreto, o casal raramente aparece junto publicamente.

Os dois estão juntos desde 2020, quando Gabriela tinha 23 anos.

Natural de Garopaba, em Santa Catarina, ela inspirou a música do cantor, “Girl from Garopaba” (Garota de Garopaba). Os dois apareceram juntos pela primeira vez no dia em que o cantor lançou a música, assumindo o namoro.

"Quem não sabia agora sabe / Abracadabra que o segredo acabe Sem prisão nem grade / O tesão não acaba / It's the girl from Garopaba", diz um trecho.