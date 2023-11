Lexa chora em desabafo sobre MC Guimê: ‘só eu sei o que vivi’

Lexa faz carta aberta sobre as críticas que vem recebendo com o término do seu casamento e início de relacionamento com Ricardo: "Eu só não posso ficar sendo atacada aqui por não estar chorando mais. Tô chorando agora porque eu tô sufocada. Mas eu não posso ficar sofrendo” pic.twitter.com/zv7aoSX45a — Insta: @rainhamatos (@rainhamatoss) November 11, 2023

Lexa usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas por ter assumido um novo relacionamento após o fim do casamento com MC Guimê.

A cantora chorou ao falar que as pessoas não sabem de toda a história sobre o que viveu no casamento. “Por muitos anos, eu sonhei com uma família de margarina, eu fui condicionada a perdoar, a ficar tudo bem. Só eu sei o que eu vivi. Eu vejo muitas pessoas falando várias coisas, mas no fundo só você sabe o que você viveu. Só eu sei o que eu vivi, o que eu aguentei. O que vocês viram foi só a ponta do iceberg”, disse.

"Eu demorei muito para identificar a minha dependência emocional. Não foi fácil, porque eu estava vendo que eu estava passando por cima de tudo, disposta a qualquer coisa pra dar certo. Graças a Deus, hoje eu enxergo isso”, continuou.

Lexa diz que o fato de aparecer feliz ao lado do novo namorado tem incomodado as pessoas. “Eu só não posso ficar sendo atacada aqui por não estar chorando mais. Tô chorando agora porque eu tô sufocada. Mas eu não posso ficar sofrendo. Vocês querem me ver sofrer? Porque sorrir tá atingindo algumas pessoas, não entendo o porquê”.