Letícia Spiller e Marcello Novaes, que foram casados, farão filme com o filho

O roteiro do novo filme é de Claudia Mauro e as gravações devem acontecer ainda este ano.

Em 1997, no folhetim "Zazá", eles viveram um par romântico mesmo após a separação, algo que se repetiu em 2016, com a novela "Sol Nascente".

Com argumento de Novaes e ainda sem título, o projeto também terá o filho do ex-casal, Pedro Novaes. Ele dividirá um mesmo personagem com o pai, em diferentes fases da vida. Spiller, por sua vez, será a protagonista, que passa por um experimento científico para neutralizar seus traumas e dores pessoais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Separados há mais de duas décadas, Letícia Spiller e Marcelo Novaes vão dividir a cena num novo projeto, concebido pelo próprio ator. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, eles farão um filme de ficção científica juntos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.