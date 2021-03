Leonardo quebra o silêncio sobre morte de amigo em fazenda:'Deus nos ajude'

Leonardo usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para lamentar a morte do seu assessor e amigo pessoal, Nilton Rodrigues da Silva, o “Passim”, que morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na fazenda do cantor em Jussara, Goiás.

O sertanejo, que sofreu com o falecimento do irmão Leandro 22 anos atrás, classificou a morte do amigo como uma “terrível tragédia” e o homenageou, contando que para ele era como um primo ou irmão. Veja a publicação na íntegra:

“Perdi meu primo-irmão, amigo, companheiro e parceiro de todas as horas @passim_1 , minha segunda voz da vida! O cara mais adorado e amado que conheço, estamos sem chão, uma dor que pensava nunca mais sentir na vida. Deus meu Pai, nos ajude a aceitar seu propósito e abençoe nossa família e amigos, a esposa Vânia e os filhos Hugo e Igor que ele tanto amava, os irmãos, ajude todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia. #Deusnosajude!”.

Conforme investigações iniciais da polícia, Passim estava em uma das suítes da fazenda de Leonardo quando teria atirado acidentalmente na própria mão e perna esquerda, por volta das 2h da manhã. Ele tentou estancar o sangramento sozinho no banheiro, e não resistiu à hemorragia.